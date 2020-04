Medico di base positivo al Covid: e ora che succede a noi pazienti?

Ha fatto il tampone, accorgendosi di aver contratto il Coronavirus, sebbene - per sua fortuna - senza avere sintomi che possano al momento destare preoccupazione. Tuttavia, essendo un medico di base in servizio in più centri della Bassa vercellese, ha pubblicamente e correttamente avvertito amministrazioni comunali e mutuati, informandoli della necessità di interrompere il lavoro, mettendo a disposizione i recapiti del sostituto e dando tutte le indicazioni affinché l'assistenza ai mutuati che hanno bisogno di prescrizioni periodiche di farmaci possa avvenire senza problemi o interruzioni.

Un comportamento assolutamente lineare e irreprensibile quello seguito, che ha immediatamente portato tutti i pazienti a scrivere messaggi affetto e auguri di pronta guarigione a una persona apprezzata e benvoluta.

Ma ora, nei paesi, arriva anche la richiesta di sapere se sono già state messe in atto misure preventive per le persone che siano venute in contatto negli ultimi giorni con il medico di base. La minoranza di uno dei centri in cui il medico visita (recandosi spesso a casa delle persone) chiede tamponi per tutti coloro che siano entrati in contatto negli ultimi 30 giorni mentre, da un altro centro del vercellese, vengono richieste informazioni su come si siano mosse l'Asl e il Comune. "Sapere che sono già state prese tutte le precauzioni del caso aiuta a sentirsi più sereni", scrive sui social una residente.