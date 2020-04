Buoni spesa, giro di consegne per vecchi e nuovi beneficiari

Prosegue, negli sportelli del Comune di Vercelli, la distribuzione dei buoni spesa per l’acquisto di prodotti alimentari e beni di prima necessità.

Da mercoledì 15, oltre all’esame delle nuove domande per individuare ulteriori beneficiari, vengono richiamati coloro che hanno già percepito i buoni nella prima tornata e si trovano ancora in stato di bisogno.

I beneficiari vengono chiamati nello stesso ordine della prima erogazione.

Coloro i quali hanno percepito redditi o contributi pubblici saranno presi in considerazione previa valutazione del Servizio Sociale sullo stato di bisogno.

"Al fine di procedere ad una distribuzione ordinata ed in linea con le disposizioni per il contenimento del virus, i beneficiari saranno contattati dagli operatori del Settore Politiche Sociali per fissare l’appuntamento per il ritiro dei buoni", precisa una nota del Comune.