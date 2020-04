Test sierologici: Desana annulla lo screening

Il Comune di Desana ha deciso di fermare l'iniziativa di somministrazione su base volontaria dei test sierologici proposti da una società privata.

Lo ha comunicato il sindaco in una nota diffusa anche nei comuni vicini, dai quali erano attesi eventuali cittadini che, in via volontaria, avevano deciso di sottoporsi al test sierologico.

La decisione del Comune - che aveva messo a disposizione la palestra per effettuare i test - è arrivata dopo la lettera del commissario ad acta dell'Asl, Pietro Presti, che "boccia" la somministrazione dei test sierologici, attualmente non validati dall'Istituto Superiore di Sanità.

Ma anche a Desana la questione aveva sollevato perplessità tra i cittadini: in un post su Facebook, Roberto Nascimbene, più volte consigliere comunale, aveva espresso i propri dubbi sull'opportunità di far radunare, anche se con tutte le cautele del caso, più persone in un medesimo luogo.

"Lo slogan di queste settimane è di restare a casa e dunque non capisco perché si possa permettere di andare alla palestra per eseguire un test sierologico per capire se si è o no positivi al COVID19. Ho perso un cugino e due amici, ho parenti in ospedale, è un virus subdolo che può colpire chiunque. Non vado a sindacare sulla libertà di ognuno di noi, chi vuole fare il test è libero di farlo. Ravvedo però un pericolo a cui si espone chi esce di casa per andare in palestra, questo avviene già normalmente, figuriamoci in un contesto dove possono esserci dei potenziali pazienti positivi arrivati da ogni dove. A Desana non mi risulta ci siano persone malate, allora mi domando perché fare arrivare in paese decine e decine di persone da fuori che andranno a mischiarsi con i nostri paesani che faranno il test. Sono preoccupato di questo. Oltretutto per un test di dubbia validità come ha scritto il commissario Pietro Presti".