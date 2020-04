Pronti gli spazia Covid19 nell'ex ospedale di Gattinara

Hanno preso servizio martedì mattina infermiere e Oss che, a Gattinara, verranno impiegate nel nuovo reparto per paziente Covid19 realizzato all'interno del San Giovanni Battista.

A ricordare il momento, che rappresenta una vittoria per tutto il territorio, che ha ottenuto un importante risultato in tempi brevi, una foto e un augurio di buon lavoro da parte del sindaco della cittadina, Daniele Baglione. Un'immagine che, per tanti gattinaresi che ricordano lo smantellamento subito dalla struttura una ventina d'anni fa e la sua successiva riconversione a Casa della Salute e Hospice, ha rappresentato un momento fortemente simbolico.

Mercoledì alle 14 il simbolico taglio del nastro con le autorità locali e la dirigenza dell'Asl: attualmente sono 10 i posti letto ricavati, nel giro di pochi giorni, per offrire assistenza ai pazienti a bassa intensità.