Non solo Roger Federer: la promozione oggi si fa con l’abbigliamento

Come chiunque abbia un’azienda sa, è necessario promuoversi per fare in modo che il proprio brand possa diffondersi tra il pubblico. Ogni azienda utilizza una strategia e privilegia un certo tipo di comunicazione che dipende dal tipo di target. Tra le varie “piattaforme” una delle più utilizzate è quella degli articoli promozionali, tra i quali, quello più utilizzati sono sicuramente i capi di abbigliamento personalizzato. Non si tratta infatti soltanto di un veicolo ideale per permettere ad un brand di girare, ma anche un modo per fidelizzare un cliente, con oggetti utili e divertenti.

L’abbigliamento per dare più potenza ad un brand

È notizia davvero recente quella del tennista Roger Federer che dopo una lunga battaglia di 10 mesi è riuscito a vincere la sua causa con la Nike. La nota azienda di sportsware infatti deteneva il marchio legato al suo nome, la famosa ed elegantissima “RF” presente su tantissimi prodotti, dalle fascette ai capi di abbigliamento. Il logo è ora tornato al legittimo proprietario che potrà utilizzarlo nel modo che preferisce.

Anche il campione svizzero sa l’importanza che ha un marchio sull’abbigliamento è fondamentale poiché dà modo ad una persona o ad un’azienda di diffondere la propria identità in giro e che si tratta uno dei mezzi più prolifici per poter fare in modo che questo avvenga. Oggi sono tantissime le aziende che scelgono di regalare prodotti come t-shirt e berretti personalizzati per farsi conoscere.

Tra i vantaggi di utilizzare questa strategia c’è innanzitutto la grandissima visibilità, poiché anche pochissime persone in giro con indosso un brand, permettono di diffondere e far conoscere il nome di un’azienda. Può infatti incuriosire eventuali nuovi clienti ad informarsi a riguardo di un’azienda.

Allo stesso tempo la scelta dell’abbigliamento come mezzo di promozione offre la possibilità di avere un ampio raggio espressivo. Si possono infatti provare tantissime cose che vanno oltre la semplice scritta sulla maglietta o il marchio. Innanzitutto si può “sperimentare” su design, scritte e messaggi specifici, ma anche su materiali e tecniche di stampa differenti. Non è un caso che ad eventi e meeting siano sempre uno dei gadget che va di più a ruba!

Non solo T-Shirt: tutte le idee per diffondere un brand

Proprio questa grande fantasia nella scelta fornisce la possibilità di trovare il capo che più si adatta alla comunicazione di una determinata azienda. Se la T-Shirt è sicuramente il mezzo più utilizzato per far arrivare un messaggio, di certo non è l’unico ed anzi esistono tantissime opzioni molto originali.

Un’alternativa alla maglietta può essere ad esempio una felpa, un capo molto utile soprattutto nei momenti in cui le temperature si abbassano. Si tratta di un capo che offre un’ampia scelta stilistica, con modelli normali a girocollo oppure ad esempio con cappuccio. Se associate ad un disegno sobrio possono essere anche un capo indossabile in ogni momento.

Altre aziende scelgono invece i cappelli personalizzati, come quelli che si possono trovare sul sito gedshop.it . Per quanto sembri difficile da credere si tratta di uno dei primi mezzi promozionali utilizzati dalle aziende di tutto il mondo: è dalla fine 1800 infatti che comparvero i primi e già dall’inizio del ‘900 furono utilizzati i primi per apporvi marchi. È però dagli anni ’60 che i cappellini da baseball vengono utilizzati nell’ambito della promozione.

Ma questi sono capi standard, molte aziende hanno invece scelto approcci molto originali. Uno degli oggetti di abbigliamento più stravaganti ed allo stesso tempo utili che però negli ultimi anni è tra i più richiesti è il grembiule da cucina. Si tratta infatti di un capo semplice, personalizzabile facilmente, ma che allo stesso tempo sarà utilizzato sicuramente.