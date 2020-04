Muore schiacciato dall'auto: tragedia a Vercelli

Un tragico incidente è costato la vita a un vercellese di 72 anni, morto mentre cercava di spostare manualmente la sua auto ferma, probabilmente per la batteria scarica. Il dramma si è consumato in via Maggio 1906, nella giornata di Pasqua.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo stava cercando di portare fuori dal garage la sua Volvo, spingendola manualmente. Qualcosa, però è andato storto: la vettura sarebbe diventata ingovernabile a causa di una pendenza e l'uomo, per evitare che il veicolo finisse contro un muretto, ha tentato di entrare nell'abitacolo e azionare il freno. Un tentativo finito tragicamente.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, i carabinieri e i Vigili del Fuoco che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dello sfortunato vercellese.