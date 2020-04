La grigliata clandestina costa oltre 1000 euro di multa

Non rinunciano alla grigliata di Pasquetta e rimediano sanzioni per 1300 euro. Maxi multa per tre persone sorprese lunedì a Trino dai carabinieri mentre erano impegnate "ai fuochi" nel locale di uno di loro, che adesso, rischia anche di vedersi sospesa la licenza, visto che la struttura doveva essere chiusa. Per lui sanzione pesante e multa salata anche per un altro dei partecipanti all'incontro, arrivato da fuori città.

Nel corso dei controlli del fine settimana pasquale sono oltre 170 le sanzioni elevate da Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza a persone che non si erano attenute ai divieti. Qualcuno ha detto di aver voluto fare un giro per controllare il motore dell'auto, qualcuno ha accampato altre giustificazioni non ritenute valide.

Il numero più elevato di trasgressori si è registrato a Pasquetta quando anche 28 locali sono stati multati (a fronte di 117 controlli).