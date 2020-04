Nursing Up contro l'Asl di Vercelli: "Agli infermieri tute non traspiranti e mascherine brasiliane"

L'immagine inviata da Nursing Up per spiegare il problema delle tute non traspiranti

Attacco frontale, dal Nursing Up, sindacato degli Infermieri e delle professioni sanitarie, all'Asl Vercelli. Al centro della questione, ancora una volta, i dispositivi di protezione individuale forniti agli operatori.

Dispositivi che, secondo il segretario regionale del sindacato, Claudio Delli Carri, non sarebbero assolutamente adeguati alle esigenze di chi deve lavorare.

chiede alla Regione di fare immediata chiarezza su quanto sta avvenendo ed è avvenuto all’Asl di Vercelli, dove diverse scelte “discutibili” hanno creato in queste settimane di lotta al Convi19 situazioni in cui la sicurezza e la salute degli infermieri e degli operatori poteva essere messa seriamente a rischio.

"Tempo fa - si legge in un comunicato di Nursing Up - avevamo sottolineato come alcuni infermieri sarebbero stati utilizzati indiscriminatamente in tutti i servizi Covid e non Covid, aumentando il rischio di contagio sia degli operatori che dei pazienti. Sempre a Vercelli sono state date agli operatori le famose mascherine brasiliane, inappropriate e pericolose, da sostituire immediatamente. La penuria di dispositivi di protezione, però, è sempre stata negata dalla Direzione, nonostante le nostre richieste. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è il fatto che almeno una parte delle tute protettive che sono state assegnate al personale in questi giorni, non sono adeguate all’utilizzo che dovrebbe essere fatto in una struttura ospedaliera. Si tratta di tute dal colore giallognolo, del tutto non traspiranti, che dopo sole tre ore di utilizzo nei reparti, dove la temperatura media si aggira sui 23 gradi, fanno sudare in modo abnorme e non sopportabile chi le indossa. Abbiamo colleghi che ci hanno segnalato che in tre ore si possono perdere anche tre litri di liquidi e sali, con quelle tute addosso".

A corredo della segnalazione, Delli Carri allega una foto in cui si vede un operatore con la divisa completamente bagnata e appicciata addosso mentre si toglie la tuta protettiva.

"Crediamo che sia necessario che la Regione approfondisca seriamente quanto avviene all’Asl di Vercelli - chiede Delli Carri -. Questa situazione è assurda, e mette ulteriormente a rischio la salute di coloro che operano in prima linea nella lotta al Covid19. Nursing Up, sindacato degli Infermieri e delle professioni sanitarie, chiede dunque alla Regione e all’Unità di Crisi di intervenire immediatamente, chiarendo ciò che accade e individuando eventuali responsabilità. Per quel che riguarda le tute che sono state usate in questi giorni e che sono del tutto non traspiranti, devono subito essere ritirate e non utilizzate in ambito sanitario così come le mascherine brasiliane. Sappiamo inoltre che grazie alla donazione di un privato sono arrivate all’Asl di Vercelli tute bianche, certificate e traspiranti e mascherine chirurgiche. Ci domandiamo che fine abbiano fatto queste tute e queste mascherine, se siano già state distribuite tutte o in alternativa dove siano finite. E ci domandiamo inoltre dove l’Asl abbia preso le tute gialle inutilizzabili e le mascherine non chirurgiche che sta invece facendo indossare agli infermieri".

Secondo Delli Carri "Queste tute gialle, di fattura estera, forse adatte a carrozzieri o a basse temperature, che non sappiamo da dove siano arrivate all’azienda sanitaria, tute che in sole tre ore fanno sudare i colleghi come se fossero passati sotto la doccia, sono l’esempio di come certe scelte siano fatte con estrema leggerezza, tenendo poco conto della salute degli operatori. Far utilizzare dispositivi di protezione che poi in realtà si rivelano inefficaci a tutelare di chi li indossa è paradossale. Chiediamo, dunque, che la Regione avvii una seria riflessione su quanto sta accadendo all’Asl di Vercelli e all’Asl chiediamo di intervenire immediatamente a sostituire tutti i dispositivi di protezione inadeguati con quelli più idonei e corrispondenti alle direttive del Ministero".