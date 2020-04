"Acquistiamo un "Biglietto sospeso" per sostenere Mac e Museo Leone"

Il Museo Leone e il MAC – Museo Archeologico della Città di Vercelli hanno aderito all’iniziativa Biglietto Sospeso promossa da Cultura Italiae e meetCultura per mettere in rete i luoghi della cultura che hanno dovuto sospendere le attività.

Il mondo della cultura si trova ad affrontare oggi una situazione grave e inattesa. Musei, teatri, sale cinematografiche sono chiusi, così come archivi, gallerie, siti archeologici e ogni luogo di cultura. Anche il pubblico della cultura resta a casa. Una situazione drammatica, che sta mettendo in difficoltà enti e professionisti. Così, in questo momento è ancora più importante restare in contatto con il proprio pubblico, coinvolgerlo e parlargli perché è soprattutto grazie al pubblico che sarà possibile ripartire.

L’obiettivo di Biglietto Sospeso è riportare virtualmente il pubblico nei musei attraverso un biglietto che non dà accesso immediato e fisico ai luoghi ma va a supporto degli enti e dei professionisti che vi operano per proseguire l’attività una volta che l’emergenza sarà finita.

Navigando sul sito www.meetcultura.it, alla voce Biglietto Sospeso si trova l’elenco di tutti gli enti che hanno aderito all’iniziativa. Si potranno scegliere il Museo Leone o il MAC o entrambi i musei e decidere quanti biglietti sospesi acquistare facendo una donazione diretta tramite bonifico bancario (sotto al logo del Museo si trova l’IBAN collegato).

“Ci farà piacere se ci contatterete per farci sapere che ci sostenete – spiega Gianni Mentigazzi presidente del Museo Leone – vi ringrazieremo inviandovi un attestato che certificherà la donazione e che potrete trasformare, appena riapriremo, in un biglietto per visitare il Museo o per partecipare ad uno dei nostri eventi, semplicemente presentandolo in biglietteria”.