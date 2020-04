Controlli e posti di blocco: Pasquetta blindata sul territorio

Controlli a tappeto anche nella giornata di Pasquetta lungo le strade che conducono all'alta Valsesia. Per far rispettare le norme che vietano, per l'emergenza sanitaria, scampagnate, pranzi in trattoria e trasferte nelle seconde case, le forze dell'ordine hanno rafforzato controlli e posti di blocco lungo le strade della valle, in particolare tra tra Borgosesia e Varallo. Sono previsti controlli anche nelle zone tradizionalmente utilizzate per i pic-nic e nelle aree di sosta camper. Controlli in programma anche nella zona collinare alle spalle di Gattinara per evitare passeggiate ed escursioni. Come ha anticipato nella giornata di sabato il presidente della Regione, Alberto Cirio, in Piemonte le disposizioni restrittive sono state prorogate fino al 3 maggio, escludendo anche la possibilità di riaprire librerie e negozi di abbigliamento per i bambini.