"Il primo risveglio di un paziente Covid? Ci siamo commossi". Nel video dell'Asl i racconti di chi ogni giorno lotta in Rianimazione

“Mentre si stava risvegliando ha iniziato a stringermi la mano e io mi sono emozionata: per lui, ma anche per me perché quel risveglio era il segno che il lavoro di tanti giorni stava andando a buon fine”. Medici, infermieri e specializzandi della rianimazione dell'Asl di Vercelli raccontano le emozioni, le vittorie e le sconfitte di un mese di battaglia contro un nemico infido.

In un video diffuso attraverso i canali social dell'Asl Vercelli, ci sono le testimonianze toccanti di chi opera ogni giorno con i pazienti più gravi.

Nelle storie raccolte tra il personale ci sono i racconti di cosa si prova nel vedere un paziente che, dopo giorni trascorsi tra la vita e la morte, torna finalmente a respirare in modo autonomo ma anche i segni lasciati nel cuore e nella mente da chi invece non ce l'ha fatta.

“Ho conosciuto, anche se solo telefonicamente, le storie dei malati e dei loro congiunti – racconta uno dei medici - Il primo paziente che abbiamo ricoverato, positivo al Covid19, resterà per sempre un simbolo. Lui, purtroppo, non ce l'ha fatta. Ma nel nostro cuore lui resterà sempre così come il primo paziente che siamo riusciti a estubare e che resterà per noi il simbolo della rinascita”.

Tanti i momenti duri per una battaglia combattuta con le armi spuntate (vista la poca conoscenza che c'è di questo virus), e tanti anche quelli di sconforto per le vite spezzate.

“Eravamo talmente abituati a vederli immobili che si siamo commossi durante il risveglio – racconta un'operatrice -. La speranza è che uno per volta si sveglino tutti. Per loro e anche per noi”.