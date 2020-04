Test sierologici, Trino va avanti. "Servono informazioni su questo virus"

Sui test sierologici Trino va avanti. Con un obiettivo: "Raccogliere più informazioni possibili per studiare quali possono essere le strategie future per combattere questo nemico invisibile e sconosciuto", spiega il sindaco Daniele Pane.

Tra venerdì e sabato sono stati effettuati i primi test: "In attesa dell’elaborazione dei risultati - aggiunge Pane - vi posso comunicare che tutto ha funzionato alla perfezione in termini di organizzazione e di realizzazione dei test. I test sembrano molto affidabili perché correlano bene con la situazione clinica dei soggetti che abbiamo campionato".

Il sindaco di Trino aggiunge che "l’arma dei test sierologici sembra quella più efficace e rapida per avere un’indagine epidemiologica seria e per studiare quali possono essere le strategie future per combattere questo nemico invisibile e sconosciuto. Se non lo sia studia come si può capirlo e combatterlo? Noi proseguiamo su questa strada, siamo consci che questi test non sostituiscono il tampone e non hanno validità diagnostica, ma sono certamente un ottimo strumento di studio e di indagine, mi auguro che quanto prima vengano adottate i tutto il territorio".

Per questo l'amministrazione intende proseguire con una campionatura più estesa sul resto della popolazione trinese.

A Trino, intanto, il dato positivo è che non ci sono nuovi casi di positività.