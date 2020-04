Piemonte, niente riaperture. Le misure restrittive proseguono

In Piemonte continuano a valere le norme più restrittive su mercati, attività professionali, cantieri. E, da martedì, non riapriranno né librerie né cartolerie (che potranno continuare con le consegne a domicilio): lo ha precisato il presidente della Regione, Alberto Cirio nel corso di una diretta Facebook successiva alla conferenza stampa in cui il premier Giuseppe Conte ha annunciato la proroga delle misure fino al prossimo 3 maggio.

“Non dovrò emettere alcuna ordinanza specifica in materia, dal momento che la norma del Governo fa salve tutte le misure più restrittive eventualmente già adottate dalle Regioni”, ha specificato Cirio.

La Fase 2 resta dunque lontana, anche se Cirio ha assicurato che, già da martedì, verranno avviati ragionamenti mirati sulle singole categorie produttive per preparare la ripresa.