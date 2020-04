Sciopero del comparto alimentare la mattina di Pasqua

Pare proprio che la Regione Piemonte, pur di non dar corso alle richieste sindacali di CGIL -CISL-UIL in merito alle necessità di ridurre il rischio contagio COVID 19 e di garantire il giusto riposo agli addetti dei supermercati abbia fatto una scelta incomprensibile, in quanto con il Decreto 41 del 9/4/2020 si garantisce l’apertura dei supermercati il giorno di Pasqua fino alle ore 13,00.

Al Presidente Cirio è mancato il coraggio di fare la scelta giusta, razionale ed utile , quella di disporre la chiusura totale degli esercizi commerciali per Pasqua e Pasquetta.

Ci domandiamo : “ A quale esigenza risponda una apertura oraria di questo tipo” e ci chiediamo : “ chi andrà a far compere la mattina di Pasqua ? “

In questo modo, si incentivano solo le persone, che invece di rimanere a casa avranno la scusa giustificata, per uscire e fare un giretto senza incorrere in sanzioni .



Le domeniche ed i festivi possiamo e dobbiamo evitare di andare a far la spesa per evitare rischi inutili di contagio, perché con un po' di organizzazione possiamo tranquillamente farla nei 6 giorni feriali che abbiamo a disposizione .

Nel Decreto la Regione Piemonte scrive che sono state sentite le Associazioni Datoriali e degli Enti Locali, e perché non sono state sentite le Organizzazioni Sindacali ? Conta così poco il bisogno di tutela, di sicurezza e di riposo delle lavoratrici ed i lavoratori che noi rappresentiamo ?

Per noi conta moltissimo così come conta molto, la necessità che i cittadini non corrano rischi inutili durante le festività pasquali, per questa ragione e per ribadire che la Filcams-Cgil del Piemonte ha quel coraggio e senso di responsabilità che sono mancati al Presidente Cirio, proclama così come la UILTuCS - UIL uno :

SCIOPERO per tutto il territorio regionale delle lavoratrici e dei lavoratori del COMMERCIO ALIMENTARE per Pasqua 12 APRILE 2020 fino alle ore 13:00