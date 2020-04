Da "Codice Rosso" al traffico di droga: per la Mobile 53 arresti e 174 persone indagate

E' un anno in cui sono stati ottenuti importanti risultati sul versante della sicurezza quello di cui traccia il bilancio il Questore, Sergio Molino, nel suo messaggio di saluto inviato ad autorità e forze dell'ordine in occasione della Festa della Polizia di Stato.

Una celebrazione che vede le forze dell'ordine, le istituzioni e i cittadini impegnati sul versante della battaglia al coronavirus: "Ci stiamo misurando con un avversario impercettibile, stiamo affrontando un fantasma che non solo vede esposti noi in prima persona ma mette in pericolo i nostri figli, i nostri compagni e le nostre compagne, i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri cari".

Sarà dunque una festa passata sul campo quella dei poliziotti e delle poliziotte vercellesi. Che, tuttavia, attraverso i dati delle attività svolte nel corso dell'anno, accendono i riflettori sulla sicurezza nel territorio vercellese.

Spulciando tra i dati della Squadra Mobile, nel periodo di riferimento, sono state tratte in arresto 53 persone (di cui 18 in flagranza di reato, 25 in esecuzione di misure cautelari detentive e 10 in ottemperanza di ordini di carcerazione) e indagate 174 persone.

Molti i dati positivi, ma tra le ombre spicca sicuramente il tema della violenza di genere e dei reati collegati alla legge "Codice Rosso". "I reati di violenza, rientranti nell'ambito applicativo del cosiddetto Codice Rosso, sono quelli che destano il maggior allarme sociale nella popolazione - si legge nella nota della Questura - A tal proposito, l'attività d'indagine della Squadra Mobile ha consentito di individuare, nella maggior parte dei casi, gli autori dei maltrattamenti, consentendo all'Autorità Giudiziaria di emettere misure cautelari come il divieto di avvicinamento alla parte offesa e, finanche, la custodia cautelare in carcere".

Nel periodo in esame, la Squadra Mobile ha portato a compimento una complessa attività di indagine, che ha avuto forte eco anche sulla stampa locale e nazionale, inerente a presunte violenze sessuali di gruppo avvenute tra minori all’interno di una casa famiglia. L’indagine è culminata con il sequestro preventivo della struttura e l’esecuzione di cinque ordinanze cautelari, emesse nei confronti degli operatori, che prevedono il divieto temporaneo di esercitare qualunque attività a contatto con minori.

Forte attenzione è stata dedicata alle persone offese di età minore; infatti, l'impegno costante della Polizia di Stato ha consentito di concludere delicate indagini su 7 episodi di violenza sessuale e 9 di maltrattamenti in famiglia ai danni di minorenni.

Per quanto riguarda i reati contro il patrimonio, risulta in diminuzione il numero delle rapine e delle truffe, specialmente quelle commesse ai danni dei soggetti deboli, come gli anziani. In più occasioni l'attività di indagine ha permesso di risalire ai responsabili di tali crimini che sono poi stati deferiti all'Autorità Giudiziaria o arrestati in flagranza di reato.

In particolare, sono stati ottenuti brillanti risultati nell'ambito del contrasto al fenomeno dei furti in abitazione: la Squadra Mobile ha, infatti, individuato quattro soggetti, responsabili di numerosi reati contro il patrimonio, tre dei quali successivamente arrestati in esecuzione di ordinanze di custodia cautelare in carcere. Nell’ambito di tale articolata attività di indagine, gli operatori di Polizia sono riusciti a recuperare parte della refurtiva, riconsegnandola ai legittimi proprietari.

E' stato, inoltre, arrestato un pericoloso criminale specializzato in rapine a mano armata ai danni di esercizi commerciali.

Nell'ambito delle indagini per il contrasto alla criminalità organizzata, sono state poste le basi per il monitoraggio di alcuni soggetti, attigui ad ambienti criminosi e operanti in questo capoluogo nel settore dei giochi e delle sommesse e nel traffico di sostanze stupefacenti.

Si segnala come proprio dalla Squadra Mobile di Vercelli sia partita una vasta operazione contro il fenomeno dei giochi e delle scommesse illecite che, con la collaborazione di personale dello Servizio Centrale Operativo, della Squadra Mobile di Torino e della Guardia di Finanza di Torino, ha consentito di sequestrare sull'intero territorio nazionale migliaia di macchinette che, spacciate come strumenti per curare la ludopatia, erano in realtà video slot illegali con la finalità di amplificare gli effetti e la portata del fenomeno.

Da ultimo, portata rilevante riveste il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto nelle zone boschive dei comuni limitrofi al Capoluogo e in città.

Sono state concluse serrate attività d'indagine che hanno portato all'arresto di 12 soggetti impegnati, a vario titolo, nella filiera della commercializzazione di sostanze stupefacenti, e al sequestro di ingenti quantitativi di droga.

In particolare, nel periodo in esame, la Squadra Mobile ha sequestrato oltre 3 chili tra hashish e marijuana, 750 grammi di cocaina e quasi 650 grammi di eroina.