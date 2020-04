Croce Rossa: il "grazie" all'Azienda Vecchio e al capitolo Augusta BNI Italia

Riceviamo e pubblichiamo.

Continuano i ringraziamenti ai nostri concittadini che non smettono di stupirci con una “gara di solidarietà” a favore della popolazione.

L’Azienda Agricola Andrea Vecco di Trino Vercellese ha donato al Comitato di Vercelli della Croce Rossa un ingente quantitativo di riso in pacchetti sottovuoto da 1kg che andranno a coprire il fabbisogno delle famiglie in difficoltà di cui ci stiamo occupando nonostante l’emergenza COVID- 19 ci impedisca di fare la consueta distribuzione viveri giornaliera.

Gli imprenditori consorziati del capitolo Augusta di Network BNI Italia (www.bni-italia.com) ci hanno donato un cospicuo contributo in denaro che servirà in parte per acquistare DPI (dispositivi di protezione individuale) e, in parte, per acquistare beni di primaria necessità da fornire ai cittadini in difficoltà.

A nome della collettività un grande ringraziamento da parte di Croce Rossa Italiana.

Aiutateci ad aiutare!