Negozi chiusi a Pasqua e Pasquetta? Per ora i Comuni si muovono in ordine sparso

Negozi e centri commerciali chiusi a Pasqua e Pasquetta. Una strada scelta da NovaCoop che ha comunicato come i 63 punti vendita di Piemonte e alta Lombardia resteranno chiusi domenica 12 e lunedì 13 aprile. Nella giornata di domenica si fermeranno anche i servizi di consegna della spesa a domicilio e di ritiro della spesa in modalità drive a Torino, prenotabili attraverso il sito www.laspesachenonpesa.it

La decisione segue la linea già intrapresa dalla cooperativa di limitare gli orari di apertura dei punti vendita per la durata dell’emergenza sanitaria provocata dal coronavirus Covid -19, anticipando la chiusura di tutti i punti vendita, dal lunedì al sabato, alle 19.00 e osservando la chiusura completa dei negozi la domenica.

Su proposta dei lavoratori, la cooperativa ha scelto di favorire nel mese di aprile, su base volontaria, la cessione del valore di un’ora di lavoro in favore delle istituzioni piemontesi in prima linea contro il coronavirus. Nova Coop provvederà a raddoppiare il valore economico delle donazioni così raccolte entro il 30 aprile.

Ma anche alcuni centri del vercellese si stanno muovendo in questa direzione. Il primo a stabile, con ordinanza sindacale, la chiusura obbligatoria è Crescentino, dove il sindaco Vittorio Ferrero ha già emesso il provvedimento che riguarda tutti gli esercizi commerciali all’interno del territorio comunale, alimentari compresi. Sono escluse dall’applicazione delle predette limitazioni le edicole in quanto riceveranno i quotidiani per la vendita nella giornata di domenica.