"Riaprire le fabbriche? Il Piemonte non potrà decidere da solo"

"La riapertura delle industrie? Il Piemonte non potrà decidere da solo. Nella migliore delle ipotesi potremo concordare gli step con il Governo, altrimenti dovremo attendere le decisioni nazionali".

Lo ha detto, rispondendo a una domanda dei cronisti, l'assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Genesio Icardi.

"Difficilmente le Regioni potranno muoversi in autonomia su questo tema - ha aggiunto Icardi -. La situazione di emergenza sanitaria ha portato il Governo ad avocare molte delle competenze che in precedenza erano gestite in modo concorrente o autonomo. Quindi escludo che il Piemonte possa agire in autonomia su un tema così delicato e importante".