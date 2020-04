La società attuale è sempre più radicalmente ancorata al mondo virtuale: ormai sono davvero pochi gli aspetti della vita (quotidiana, personale, lavorativa, sentimentale) che riusciamo a mantenere slacciati da quella che è la realtà web. E così, come ben sappiamo, anche tutto il settore economico e le sue varie ramificazioni si sono spostati con sempre più convinzione, e con risultati ogni giorno migliori, sul digitale.

Nel momento in cui ci troviamo di fronte a questo settore per le prime volte, tutto può apparirci più complesso di quel che in effetti è, e molto articolato. Un mondo costruito da mercati volatili, da broker e da piattaforme di trading cui però non riusciamo a dare una vera materialità, pur comprendendone la gigantesca importanza. E purtroppo anche in questo settore sono diffuse truffe per accalappiare i meno esperti. Andiamo a vedere come capire quali sono le piattaforme di trading più affidabili.

Le quattro regole fondamentali

Nel rapportarci a questo mondo, con l’intento di trovare le piattaforme e i broker più affidabili, dobbiamo tenere bene a mente una cosa: esistono quattro aspetti fondamentali, essenziali e dai quali non è possibile prescindere, che caratterizzano una piattaforma di trading sicura, legale e affidabile. Si tratta, nell’ordine, di: regolamentazione, popolarità, pagamenti e servizio clienti. Esaminiamo questi punti uno per uno, per capire meglio il quadro della situazione.

Partiamo quindi dalla Regolamentazione, un aspetto che può apparire banale ma che invece ricoprirà grande spazio nella nostra disamina. Un broker, per operare in Italia, deve necessariamente essere regolamentato: che cosa significa questa definizione? Significa che questo deve essere autorizzato e monitorato da un ente istituzionale (per l’appunto, l’ente regolatore) che opera ed è riconosciuto però a livello europeo.

In che modo possiamo verificare che lo sia? Innanzitutto accedendo alla pagina del broker, e poi scorrendo fino al fondo della sua homepage. È proprio qui che devono – per forza! – essere indicate le informazioni relative alla regolamentazione ed al paese di riferimento. In alternativa, è anche possibile accedere al sito dell’ente regolatore e controllare che il broker combaci al numero di licenza indicato, ma è un processo più lungo ed accurato.

Ma non basta: le società che gestiscono i broker infatti devono anche essere iscritte al registro Consob, ovverosia il registro della Commissione Nazionale per le Società in Borsa, che vigila i mercati finanziari. Per verificare questo aspetto sarà sufficiente annotare il nome della società, accedere alla pagina della Consob relativa alla società e cercare il nome nella lista che comparirà.

Passiamo adesso al secondo aspetto, che è costituito dalla Popolarità. Si tratta di un ragionamento piuttosto semplice, ma assolutamente efficace: consultare la classifica dei migliori broker di modo da affidarsi ad uno di questi, è già un ottimo passo di partenza. Questo, perché un broker rinomato, così come una piattaforma famosa e molto utilizzata, sono solitamente contatti sicuri rispetto ad altri di cui magari non si è mai sentito parlare: nel dubbio, è meglio evitare questi ultimi.

Pagamenti e servizio clienti

Il terzo elemento fondamentale è rappresentato dai Pagamenti: una piattaforma di trading per essere sicura deve garantire una fluidità assoluta senza alcun tipo di problema. Non bisogna riscontrare problemi né in fase di deposito né in quella di prelievo. Sembra un concetto banale ma non lo è. Si tratta di un elemento fondamentale: anche la piattaforma di trading deve essere disponibile a pagare, nel momento in cui lo richiediamo.

Arriviamo quindi al quarto aspetto, il Servizio Clienti: anche in questo caso, questo deve essere un servizio fornito da un buon broker in maniera eccellente, in particolare considerando gli standard attuali. Su piattaforme che vogliono essere le migliori, devono necessariamente essere disponibili e facilmente rintracciabili anche le chat di assistenza live, di modo da poter contattare il servizio clienti in qualsiasi momento, per qualsiasi dubbio.