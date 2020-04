Caresana mantiene il voto, la Corsa dei Buoi sarà come nel 1236

Il coronavirus non ferma un atto di devozione nato per la fine di una devastante pestilenza. La Corsa dei Buoi di Caresana non si ferma e riscopre la versione del 1236, così come riportata dallo storico Virginio Bussi: verrà riproposta nel 2020 - anno che, incredibilmente - sembra essere caratterizzato da una nuova forma di "pestilenza".

"Quell'anno quattro carri trainati da buoi portavano il pane ai poveri del paese partendo dalla chiesa di San Giorgio, a quell’epoca fuori paese, raggiungendo gli umili e gli ultimi che vivevano nei pressi della rocca di Caresana. Per scioglier un voto e il debello della peste - spiega il sindaco Claudio Tambornino ripercorrendo l'origine della manifestazione -. Poi diventò una corsa. Poi si trasformò fino ai giorni nostri. E oggi è il momento per recuperare il vero significato, quello per cui nacque la Compagnia di San Giorgio: non di correre, non di gareggiare, ma di sciogliere il voto distribuendo il pane".

Insomma, per gara ci sarà il tempo, "quando torneremo tutti a correre e abbracciarci per una vittoria e questa volta sarà la vittoria di tutti", spiega il sindaco.

Quest'anno, invece, occorre stare a casa, "Ma il voto a San Giorgio si scioglierà comunque - spiega il sindaco - quattro carri trainati dai buoi attraverseranno tutto le vie del paese, partendo dalla chiesa di San Giorgio, ora ai bordi del nostro paese, portando il pane benedetto a tutti noi, che mai come ora ci sentiamo gli ultimi di allora. Questa idea è nata spontanea nel cuore di persone che amano Caresana, i Caresanesi e la Corsa. Questa idea è nata perché chi l’ha proposta crede fermamente nel valore cristiano della nostra celebrazione. Questa idea non sarà e rimarrà una idea ma sarà la realtà della nostra festa il 26 aprile".

A tutti i Caresanesi si chiede di festeggiare San Giorgio nelle proprie abitazioni, il luogo più sicuro e più accogliente che il mondo possa offrire, al riparo da ogni tentazione per tornare il prima possibile protagonisti della propria vita.

L'appuntamento è il 26 aprile con la distribuzione porta a porta del pane benedetto secondo il rituale del 1236 alle Famiglie Caresanesi: la chiesa di San Giorgio resterà chiusa, nessuno potrà prendere parte alla distribuzione eccetto le persone che verranno individuate con ordinanza sindacale che prevederà le misure di sicurezza atte a disciplinare in modo esaustivo le regole definite dalla normativa nazionale e regionale per l’emergenza sanitaria Covid – 19 e al fine di preservare la sicurezza di tutte le persone.

Il programma della giornata prevede alle 10 il ritrovo dei carri si ritrovano alla chiesa di San Giorgio in ordine predefinito; alle 10.15 benedizione del pane; alle 10.30 un carro alla volta gira attorno alla chiesa e si indirizza lungo il percorso per le vie del paese indicate per la consegna del pane, l’ultimo carro inizia la distribuzione su corso Roma.