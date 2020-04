Dai lavoratori Mekpol 2.550 euro per l'Asl di Vercelli

Sono impegnati in prima linea sul campo nell'attività di sorveglianza, ma anche nella gestione dell'ordine pubblico all'esterno degli ospedali di Vercelli e Borgosesia e all'esterno dei tendoni del triage, oltre che nei controlli di routine che rappresentano il loro campo di azione quotidiano.

Ma intanto, oltre a essere tra le categorie "esposte" e che rischiano in proprio, gli addetti alla sorveglianza della Mekpol hanno anche avviato tra loro una raccolta fondi a sostegno dell'Asl di Vercelli: nella giornata di mercoledì hanno consegnato 2.550 euro all'Asl di Vercelli da utilizzare per la lotta contro il Coronavirus. L'istituto Mekpol ha sede in via Candelo 43, a Biella, e una sede anche a Vercelli.