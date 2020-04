Buoni spesa: "Non andate a chiedere sigarette, alcolici o gratta-e-vinci"

Settimana di rodaggio e di controlli sull'utilizzo dei buoni spesa. Tra i primi Comuni a essere partiti - e dunque tra i primi anche a essere impegnati sul versante dei controlli - c'è Trino, dove i ticket per l'emergenza alimentare sono in funzione già da lunedì.

E, subito, il sindaco Daniele Pane ha fatto alcune importanti precisazioni sull'utilizzo dei buoni. "Abbiamo avviato un confronto serrato con i commercianti e settimanalmente verificheremo come sono stati spesi i ticket - ha detto Pane nel suo aggiornamento quotidiano - Preciso subito che i buoni spesa servono per acquistare generi alimentari di prima necessità: quindi non alcolici, non superalcolici, non sigarette e meno che mai gratta-e-vinci. Abbiamo già ricevuto le prime segnalazioni e, se i buoni non verranno spesi nel modo opportuno, siamo pronti a revocare l'assegnazione".

Ciascun blocchetto, infatti, è contraddistinto da un numero di serie attraverso il quale il Comune può risalire al nucleo familiare cui è stato assegnato.

A Trino, al momento, sono 82 le famiglie che hanno ricevuto i buoni spesa (su 130 domande presentate) per un totale di 282 persone; 32 sono le attività convenzionate che li accettano.