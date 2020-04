"Immunità per le strutture sanitarie in caso di danno agli operatori: una proposta vergognosa"

Gli Ordini dei Medici del Piemonte si schierano contro alcuni emendamenti presentati nel corso della discussione sulla conversione del decreto Cura Italia in corso al Senato. Emendamenti che, di fatto, prevedono una sostanziale immunità per le strutture sanitarie e per i dirigenti preposti alla gestione della crisi sanitaria, in relazione agli eventi accaduti durante la pandemia da Covid-19 e in particolare “in caso di danni agli operatori".

"A ieri, sono 80 i medici morti in Italia - si legge in una nota firmata da tutti gli Ordini dei Medici del Piemonte -. Solo in Piemonte, almeno 60 sono ricoverati in condizioni serie. Dei medici positivi al Covid-19 si è perso il conto, ma si stima che sia stato contagiato il 15% degli operatori. A fronte di questi dati, nella discussione al Senato sulla conversione del decreto legge Cura Italia (il dl n. 18 del 17 marzo), sono stati presentati alcuni emendamenti che prevedono una sostanziale immunità per le strutture sanitarie e per i soggetti preposti alla gestione della crisi sanitaria, in relazione agli eventi avversi accaduti durante la pandemia da Covid-19 e in particolare in caso di danni agli operatori".

A titolo esemplificativo, viene riportato un emendamento che afferma: "Le condotte dei datori di lavoro di operatori sanitari e sociosanitari operanti nell’ambito o a causa dell’emergenza COVID-19, nonché le condotte dei soggetti preposti alla gestione della crisi sanitaria derivante dal contagio non determinano, in caso di danni agli stessi operatori o a terzi, responsabilità personale di ordine penale, civile, contabile e da rivalsa, se giustificate dalla necessità di garantire, sia pure con mezzi e modalità non sempre conformi agli standard di sicurezza, la continuità dell’assistenza sanitaria indifferibile sia in regime ospedaliero che territoriale e domiciliare". E ancora: "Dei danni accertati in relazione alle condotte di cui al comma 1, compresi quelli derivanti dall’insufficienza o inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, risponde civilmente il solo ente di appartenenza del soggetto operante ferme restando, in caso di dolo, le responsabilità individuali".