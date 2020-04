Dalla Ferrero un uovo di Pasqua per ciascun dipendente Asl - LE FOTO

Una Pasqua diversa dal solito, segnata dall'isolamento, dall'emergenza sanitaria, ma anche da piccoli e grandi gesti d'affetto. Uno, particolarmente affettuoso, è stato riservato dalla Ferrero che ha fatto recapitare 2060 Uova di Pasqua Kinder: uno per ciascun dipendente dell'Asl di Vercelli.

"Sarà una Pasqua diversa dal solito - hanno scritto dall'Asl, ringraziando la ditta -: ma noi non la dimenticheremo anche per tutto l’affetto e la vicinanza nei confronti dei nostri operatori impegnati per gestire l’emergenza covid19. Le uova Kinder donate della Ferrero sono in distribuzione e dalla Pneumologia covid, da Otetricia da Gastroenterologia, da Anatomia patologica da Chirurgia covid hanno già cominciato ad inviarci alcuni scatti per ringraziare del pensiero. La dolcezza è in un uovo di cioccolato ma soprattutto nei gesti di solidarietà! Grazie di cuore".