Rifiuti in discarica: dopo anni di battaglie una sentenza "storica"

Dopo una lunga battaglia legale, durata ben 5 anni, il Comune di Alice Castello si vede riconosciuti, dal Tribunale di Vercelli, oltre 3 milioni e 400mila euro di contributi per lo smaltimento dei rifiuti effettuato nelle discariche alicesi.

Lo ha stabilito una recente sentenza, pronunciata il 20 marzo, dal Tribunale di Vercelli: un atto che stabilisce anche un precedente in relazione alla qualificazione dei rifiuti utilizzati come materiali tecnici nell’ambito della realizzazione e sistemazione delle discariche.

"Il giudizio - spiegano dallo studio Studio Merani Vivani & Associati che con gli avvocati Claudio Vivani e Simone Abellonio ha rappresentato il Comune di Alice - ha tratto origine dall’inadempimento di una convenzione conclusa tra il Consorzio dei Comuni per lo Sviluppo del Vercellese e il soggetto gestore della discarica consortile, che poneva a carico del gestore medesimo il pagamento a favore dei comuni consorziati di un contributo commisurato alle tonnellate di rifiuti smaltiti in discarica, a titolo di ristoro ambientale. Il gestore della discarica sosteneva che, ai fini del computo del contributo compensativo, non dovessero essere presi in considerazione i rifiuti utilizzati come materiale tecnico per coperture e viabilità nell’ambito della sistemazione della discarica medesima".

Il Comune, assistito dagli avvocati Vivani e Abellonio ha promosso avanti il Tribunale di Vercelli il giudizio in esito al quale ha ritenuto che i rifiuti conferiti in discarica, seppure utilizzati come materiale tecnico per coperture e viabilità, e dunque per scopi ingegneristici, rilevassero ai fini dell’impatto ambientale e della relativa compensazione.

Dal canto suo, il sindaco del Comune, Gigi Bondonno, fa notare come "Dopo una battaglia legale nata ormai 5 anni fa dal rilievo sollevato dall'ex assessore al bilancio di Santhià, Agatino Manuella, in riferimento a mancate compensazioni per la discarica "Alice 2" non versate principalmente fra il 2008 ed il 2013, idea portata avanti, permettetemi con testardaggine e caparbietà dall'amministrazione comunale, il Tribunale ci ha dato ragione. Ora inizierà la battaglia per il trasferimento economico, ma ritengo che soprattutto in questo difficile momento sia da rimarcare non un possibile guadagno - nulla compra la vita - ma l'affermazione di un diritto della Comunità Alicese".