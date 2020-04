"Il bene che si fa torna sempre indietro: grazie al nostro benefattore"

Riceviamo e pubblichiamo.

E’ con profonda gratitudine che scrivo queste poche righe per esprimere un “grazie” profondamente sentito all’imprenditore borgosesiano che ha donato al nostro ospedale cinquanta ventilatori portatili, dando la possibilità ai sanitari di offrire una terapia adeguata ad ulteriori cinquanta persone colpite da Covid-19 e bisognose di ventilazione assistita. La consegna è avvenuta in modo ufficiale questa mattina, con tanto di telecamere RAI.

Qualcuno avrebbe, e non sarebbe stato biasimevole, consegnato direttamente i dispositivi, prendendosi i meritatissimi ringraziamenti per un gesto che sicuramente fa la differenza nel contesto sanitario di questo periodo. Il nostro concittadino invece, in linea con il suo modo di essere sobrio e pragmatico, ha scelto di non comparire.

Rispettando la nobiltà di questa scelta di riservatezza, mi sento però di esprimere pubblicamente a questo benefattore il ringraziamento mio personale, dell’Amministrazione Comunale e di tutti i borgosesiani: siamo grati a lui e alla sua famiglia per questo gesto, che è sintomo di profondo amore per la sua città e per tutti i suoi concittadini, in particolare per quelli in difficoltà.

Concludo rivolgendomi direttamente a lui, che spero troverà questa lettera tra le pagine dei giornali e si soffermerà con un accenno di sorriso a considerarne il contenuto: Grazie di cuore, la sua generosa donazione permetterà di alleviare la sofferenza di molte persone. Ho sempre pensato con convinzione che il bene che si fa, torna: questo è l’augurio mio e di tutta Borgosesia per lei e i suoi cari.