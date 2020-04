I ringraziamenti del 118: "Comuni, associazioni e privati sempre al nostro fianco"

Un'imponente catena della solidarietà ha sostenuto in queste settimane gli operatori del 118 del quadrante Novara-Vercelli-Biella-Vco impegnati in prima linea nell’affrontare l’emergenza-coronavirus.



«Abbiamo scoperto tantissime persone, associazioni, fondazioni, che ci sono state vicine – afferma Roberto Gioachin, direttore della Struttura Emergenza 118 del quadrante – Abbiamo ricevuto donazioni che ci hanno permesso di affrontare con maggiore sicurezza gli interventi sul territorio e ci siamo sentiti coccolati da quanti ci hanno portato anche generi di conforto che sono stati fondamentali perché non avevamo neppure il tempo di ricevere cibo dalla mensa. A tutti va il nostro grazie di cuore».



Ecco l’elenco delle donazioni ricevute dal 118 di Novara, che opera anche sul territorio vercellese: Comune di Rovasenda ha acquistato Tute in Tyvec; Comune di Borgosesia ha donato 100 maschere FFp2; Comune di Guardabosone ha donato disinfettanti e altro materiale vario; Comune di Alice Castello ha donato DPI e disinfettante; Comune di Santhià ha donato 2000 euro; ARPA per la produzione e consegna di liquido disinfettante per le mani (50 litri); Ditta MMG di Mattiuzzo Vercelli ha donato tute in Tyvec; Ditta BP di Pietrobon SAS Cavaglià ha donato tute in Tyvec; Gruppo Pifferi di Santhià ha donato rotoli di carta e igienizzanti; CVB di Tronzano ha regalato maschere FFP2; Fabrizia Trovò (Vercelli) ha acquistato un alto numero di Tute in Tyvec; Carlo Olmo ha donato maschere FFP2 e Tute in Tyvec consegnate alla Croce Blu ma anche alle nostre Postazioni 118; BIGMAT di Trino ha donato tute in Tyvec; Mondo del ricambio di Vercelli ha donato tute Tyvec; Ristorante Pizzeria da Ciccio di Vercelli ha donato cuffie e cibo per il personale; Locanda del Bue Rosso di Vercelli ha donato cuffie e pranzo per il personale; Vespa Club di Vercelli e Re-Heart di Asti hanno organizzato una raccolta fondi; He Chang di Vercelli ha donato un termometro a infrarossi; Clara Ramella SPA Biella (centro benessere) cuffia e calzari monouso;

Rossano Bisio di Pollone acquistato Tute in Tyvec; Antonio Buffa di Tronzano Vercellese ha donato guanti e tute Tyvec; Rocco Antonio Coduti della Service Car di San Germano Vercellese ha donato guanti e Tute Tyvec; Farmacia Mantellino Galliate ha donato un termometro; Parafarmacia Monti di Santhià ha donato tute Tyvec; Riseria Morgante Lenta ha donato mascherina FFP2; Wendy e Wang dalla Cina attraverso una famiglia Novarese con donazione di Tute in Tyvec e visiere; Fondazione Valsesia ha donato molto denaro con il quale è stato acquistato materiale di vario genere: mascherine FFP2 , camici plastica e calzari (Loro Piana); Croce Rossa di Novara attraverso donazioni Caritas hanno donato maschere chirurgiche; Metaltecnica Zanolo” di Prato Sesia ha donato 5000 euro alla Croce Rossa di Borgosesia per poi acquistare materiale anche per noi, equivalente a tute in Tyvec; Lavazza di Novara ha donato 2 macchine per il caffè e numerose cialde; Lavazza di Gattinara ha donato camici in tnt, con la collaborazione del Comune di Gattinara; PUM RUS Agriturismo di Sozzago ha fornito pasti per 4 settimane a tutto il personale della centrale operativa; Hotel Monterosa di Alagna ha donato 5 scatoloni di calzari; CRI di Borgosesia ha donato termometro a infrarossi , oltre a Tute Tyvec, calzari, mascherine FFP2; Cuore Attivo onlus benefica per il Nepal ha donato 3000 euro alla Cri di Borgosesia per acquisti al nostro servizio 118; ALPINI di Novara hanno donato 10000 euro al nostro Servizio 118; Amis d’la trippa” Tronzano Vercellese donazione di 500 euro con la quale abbiamo acquistato pastiglie di ipoclorito di sodio; Coscritti 1969 di Tronzano hanno donato 10 Tute Tyvec; Pasticceria Piccoli Piaceri di Cavaglià ha donato delle cuffie; Ferramenta Macchieraldo G. Spa di Cavaglià