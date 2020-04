Case di riposo, dati disastrosi: 1300 positivi su 3000 tamponi

Su 3.000 tamponi eseguiti finora nelle case di riposo piemontesi circa 1.300 sono positivi, quasi 1 su 2. Un dato allarmante, quello fornito lunedì alla commissione regionale Sanità. Un dato che ha subito dato la stura a feroci polemiche sui ritardi e l'inefficacia delle misure finora adottate a tutela degli anziani.

"Il dato, di per sé preoccupante, va contestualizzato - dice Domenico Rossi, consigliere regionale del Pd - poiché i tamponi sono stati eseguiti nelle strutture più colpite. Ma rispetto ai 50.000 mila previsti il ritardo è molto significativo".

Rossi aggiunge poi che le informative da parte degli assessori sono state "deludenti: nessun dato dettagliato sui casi, nessun cronoprogramma di intervento nonostante il protocollo firmato la scorsa settimana, ancora non esista un cronoprogramma per i tamponi. Solamente l’annuncio di un monitoraggio da parte della Regione. Confermato anche il dietro front sui test sierologici: sono sospesi in attesa di test più affidabili. La decisione è arrivata dopo che l’Istituto Superiore di Sanità ha specificato in una circolare ciò che già era noto: non sono test diagnostici e quelli in commercio non sono ancora sufficientemente affidabili. Un altro caso di annuncio che ha creato aspettative che non sono state soddisfatte".

Rispetto ai tamponi, il consigliere Pd fa notare come il Piemonte stenti a raggiungere le soglie di altre regioni italiane: "Non mancano solo nelle RSA, ma la Regione fatica a raggiungere l’obiettivo fissato da Cirio di 4.000 al giorno: pur avendo raddoppiato le cifre iniziali, non si superano i 2.500. E’ ancora troppo poco e il rapporto con le altre regioni del nord Italia è impietoso".

Altro tema al centro del dibattito le forniture dei dispositivi di protezione individuale per i lavoratori del comparto socio sanitario: case di riposo, strutture per minori, strutture per disabili. "Nonostante le rassicurazioni dell’assessore sulle autoproduzioni e gli acquisti - aggiunge Rossi - proseguono le segnalazioni sulla mancanza o la scarsità di dispositivi di protezione, in particolare di mascherine, sia dagli ospedali che dal territorio. Sono chiare le difficoltà di approvvigionamento, e non si capisce come faranno i cittadini a rispettare la raccomandazione di usare le mascherine quando escono di casa senza che le mascherine siano reperibili sul mercato, se non con enormi difficoltà".

Parlano di "disastro annunciato" i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Sean Sacco e Francesca Frediani che minacciano anche azioni giudiziarie: "Occorreva intervenire prima quando, a tempo debito, denunciammo le situazioni più gravi sparse sull'intero territorio regionale - dicono - Le residenze fanno parte a pieno titolo della rete sanitaria regionale e non possono essere trattate, come avvenuto fino ad ora, come realtà di serie B. Adesso la situazione è esplosiva con i contagi fuori controllo tra ospiti ed operatori. Non si può più aspettare, occorre una chiara presa in carico di tutti i soggetti fragili. La Regione effettui il maggior numero possibile di tamponi nelle RSA del Piemonte reclutando velocemente personale e rifornendo di dispositivi di protezione individuale. Continueremo a vigilare e, se necessario, denunciare le situazioni che continueranno ad essere ignorate dalla Regione".