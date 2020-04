Caso Bagnasco: La (sua) competenza prima di tutto

Caro Remo, ho seguito la polemica sull'incarico dell'ASL a Gabriele Bagnasco con i diversi commenti che ne sono seguiti. Faccio presente solo un aspetto: la competenza. Perché mai la competenza non dovrebbe essere congruamente ricompensata? Quanta conoscenza ed esperienza ed anni di studio e di lavoro servono a crearla? Quanta ce ne serve nella drammatica situazione in cui stiamo vivendo? E per concludere: la coscienza è sempre un fatto personale. Mi rattrista pensare che, in virtù di un - per sua natura - effimero incarico amministrativo ci sia chi si senta autorizzato ad entrarvi a gamba tesa. Questo vale nei confronti di chiunque. Forse chi si occupa di cosa pubblica dovrebbe rivolgere una puntuale attenzione a chi sottrae denaro al Paese attraverso l'evasione fiscale piuttosto che a chi, sui propri introiti, le tasse le paga fino all'ultimo centesimo.

Grazie