"Via il casco, messa la mascherina": pioggia di auguri a De Dominici

Prima si era messo in quarantena con la famiglia dopo aver saputo che un collega era risultato positivo al Covid19. Poi, però, la salute era peggiorata fino a rendere necessario un ricovero al Sant'Andrea di Vercelli.

"Non me la sento di fare un video - aveva scritto qualche giorno fa sul suo profilo Facebook - ma credo di essere positivo al Coronavirus".

Lunedì 6 aprile, a distanza di un paio di settimana dai primi malesseri, Gian Paolo De Dominici posta invece una sua foto dal reparto di terapia sub intensiva del Sant'Andrea. Agli amici ha scritto: "Tolto il casco, messo la mascherina...". Un buon segno di ripresa, per fortuna, anche se la battaglia contro il virus è ancora in corso.

"Per ora va così così - commenta De Dominici -: un grosso ringraziamento a tutte e tutti, non aggiungo altre parole, per quelle ci sarà tempo!". Un post che, come i precedenti, ha raccolto centinaia di commenti e di auguri, da parte di esponenti politici di tutti gli schieramenti e di tantissimi amici. De Dominici, 57 anni, ex sindaco e più volte consigliere comunale di Rossa e già presidente della Comunità Montana, è stato a lungo uno degli esponenti di punta del Pd Valsesiano. Ha ricoperto anche la carica di segretario provinciale del partito, prima di lasciare i dem per avvicinarsi ad "Azione" di Calenda.