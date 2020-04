Caro Tiramani, su Bagnasco hai sbagliato

Caro Paolo Tiramani, ti scrivo sulla questione Bagnasco, scrivo anche per fare un po' di chiarezza.

Tu, Tiramani, sei un mio amico. Lo è anche Bagnasco, ma meno. Però conosco bene entrambi, e quindi dico subito che hai tuonato ma hai sbagliato: perché tu, Bagnasco, non lo conosci.

Tiramani, la nostra amicizia è nata quando dirigevo La Sesia. Ero il “direttore comunista” della Sesia, dicevano. In realtà mi sento anarchico, mi sento libero.

E come persona e giornalista libero non potevo che apprezzare il tuo operato come Consigliere regionale nella commissione sanità. La prima pagina della Sesia ha ospitato tanti e tanti articoli con tuoi interventi. C'era un motivo. Lavoravi intendendo la politica come servizio. Se c'era un disservizio tu intervenivi subito, perché avevi a cuore l'interesse di un territorio, dei loro abitanti, Se c'era un cittadino che attendeva l'esito degli esami e c'erano dei ritardi tu intervenivi subito, non ti interessava il colore politico di quel cittadino. Se c'era un medico valido ma bistrattato tu intervenivi a difenderlo, ti interessava sapere che quel medico fosse valido, stop. La pensavamo e la pensiamo in modo diverso su tante cose, ma sulla gente che soffre la pensavamo allo stesso modo e, da allora, siamo rimasti amici.

Vengo ora a Gabriele Bagnasco.

Ho detto prima che lo conosco bene. Infatti. So che del denaro gli è mai importato nulla. So che ha sempre fatto del bene ma non ha mai voluto che si sapesse (nelle varie campagne di solidarietà che lanciai sulla Sesia: per i terremotati, per la piccola Andrea).

Ho conosciuto Bagnasco quando era un consigliere comunale Verde e un medico di famiglia. Prima insomma che diventasse sindaco. Ne sentii dire un gran bene, soprattutto come medico.

Faccio una parentesi sui medici di famiglia. Alcuni di loro mi stanno stupendo. So di uno che va a fare visita a tutti i pazienti che sospettano sintomi. Non vorrebbe che io faccia il suo nome. Ho visto su facebook che una dottoressa, medico di famiglia, ha scritto: C'è la mia sostituta, ora, ma questo è il mio numero, chiamate pure, così le do una mano. Gente che fa il proprio lavoro con dedizione, che interpreta il mestiere del medico come una vocazione.

Tiramani, sai perché Bagnasco fu eletto sindaco da una città di centrodestra? Perché c'era stato il passaparola. I suoi pazienti di destra o di sinistra non si limitarono a voltarlo, dissero in giro che era un medico buono. Che lavorava in silenzio.

Quando, era il 1995, Bagnasco si presentò come candidato sindaco - la sinistra allora, pensando che la battaglia fosse persa, con tanta “generosità” gli disse: candidati pure tu - qualcuno volle dire ad alta voce chi fosse quel medico dalla erre moscia. Una di queste voci fu don Piero Borelli, salesiano. Un piccolo grande prete che osò sfidare il potente cardinal Bertone, e che tanti vercellesi rimpiangono ancora. Don Piero scrisse una lettera alla Sesia su Bagnasco.

Aveva saputo che un paziente di Bagnasco era stata ricoverato in ospedale per un intervento, ma non aveva né parenti né denari per permettersi l'assistenza notturna. Aveva però un medico fuori dal comune, un medico che non esitò a stargli accanto, di notte, come un fratello.

Voterò per lui, mi basta questo, scrisse don Piero Borelli.

Caro Tiramani, Bagnasco che non meritava tutto questo. Lo hai costretto a dire che avrebbe devoluto il suo compenso alla casa di riposo, ma è stato un atto di legittima difesa. Non avrebbe voluto. Quando ha fatto del bene non se ne è mai vantato. Mai. Se dovevi attaccare qualcuno, potevi farlo, andando a vedere tutte le Asl che hanno attivato compensi simili per richiamare medici dalla professionalità comprovata, come quella di Bagnasco. Il suo curriculum si trova in rete, basta fare una ricerca. Ultima esperienza: direttore del Servizio di Igiene pubblica dell’ASL di Vercelli. Prima esperienza: alcuni mesi come medico volontario in una missione, in Kenya.

Sempre in rete ci sono persone che purtroppo hanno criticato Bagnasco. Ma c'è stata tanta gente che ha scritto: Sappiamo chi è.