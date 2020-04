Gattinara, arrivano i droni a controllare collina e fiume

Da lunedì 6 aprile droni in funzione, a Gattinara, per controllare che siano rispettati gli obblighi previsti dai decreti contro il Covid19. L’amministrazione comunale, al fine di implementare i controlli territoriali ha attivato la Squadra S.A.P.R. del Corpo Militare Specialistico Ausiliario Esercito Italiano Acismom per monitorare il territorio e, in modo particolare, le zone collinari, fluviali e periferiche.

Lunedì 6 aprile saranno quindi in azione i droni per controllare che siano rispettati gli obblighi previsti dal decreto Coronavirus e dalle ordinanze regionali.

«I dati che quotidianamente arrivano relativi alla Regione Piemonte – commenta il sindaco, Daniele Baglione – sono preoccupanti e i contagi continuano a salire. Sebbene la maggior parte delle persone abbia compreso la gravità della situazione, vi sono ancora alcune persone che escono senza validi motivi. Per questo abbiamo deciso di mettere in campo questa innovativa forma di verifica del rispetto di decreti e ordinanze perché permette, grazie alla possibilità di osservare un'ampia zona del territorio dall'alto, di individuare eventuali assembramenti in maniera veloce e dirigere le Forze dell’Ordine esattamente dove servono. Questo per ottimizzare le risorse e garantire il risultato. Questo tipo di intervento è una risposta immediata e positiva alle esigenze di sicurezza sanitaria e non solo. Ringrazio il generale Mario Fine, Comandante del Corpo Militare per aver accolto prontamente la nostra richiesta e dare alla nostra Città questo supporto a titolo gratuito».