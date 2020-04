"Addio Mister Paolino, hai fatto divertire generazioni di vercellesi"

Sono molti i centri del vercellese che hanno accolto con grande tristezza la notizia della morte di Caroselli De Vinci, Mister Paolino o "il Monsieur Paul", che con le sue giostre ha fatto divertire generazioni e generazioni di bambini.

Aveva 90 anni ed era ricoverato all'ospedale di Ivrea dove è spirato sabato lasciando la moglie Teresa, il figlio Iaio (asiglianese), Ketty, Sonny, Giada, Maura, Duglas, Danny, David.

"Per Asigliano - ha ricordato il sindaco Carolina Ferraris - rappresenta il ricordo d'infanzia di tante generazioni. Proprietario con la famiglia dell'indimenticabile giostra per bambini sempre presente in piazza Vittorio Veneto durante la festa del paese per onorare San Vittore, era un uomo capace di incantare tutti noi bambini con Mister Paolino "il Monsieur Paul". Un uomo per bene e tanto impegnato nel sociale per la raccolta fondi a favore dell'associazione Nazionale Tumori. A nome mio, del consiglio e di tutta la comunità rivolgo le più sentite condoglianze alla famiglia. E' morto un marito, un padre, un nonno ma anche un caro amico di Asigliano".

Commosso anche il ricordo che la Pro loco di Cigliano ha affidato a un post diffuso attraverso i social.

"Mister Paolino era il re indiscusso del luna park, che con la sua mitica giostra ha fatto divertire svariate generazioni: grazie alla sua dialettica, riusciva creare una magica atmosfera, che faceva divertire i bimbi ancor prima di salire sulla giostra. Chi non si ricorda ….”salire e scendere con calma non abbiamo limiti di tempo” …. “guidare bene, così, ma che bravi” … “è in arrivo mister Paolino, Monsieur Paul, senor Pablo” … “il paradiso dei ragazzi il purgatorio dei genitori”....