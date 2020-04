Mascherine da Oxystore, Vipiana e dai commercianti cinesi: il grazie dell'amministrazione comunale

Mascherine per i negozianti che fanno consegne a domicilio, per gli artigiani che devono essere al lavoro nelle case e per chi opera in casa di riposo. Oltre a uno stock di dispositivi donati dai commercianti cinesi di Vercelli.

Il Comune di Vercelli ringrazia quanti si sono prodigati, in questi giorni di emergenza, per la fornitura di dispositivi di protezione individuale e rende noto che è stata avviata la distribuzione delle mascherine donate da Oxystore agli alimentari, iscritti al sito del Comune, che svolgono servizio a domicilio e hanno anche necessariamente rapporti con il pubblico.

"Atre 200 mascherine, sempre grazie a Oxystore, sono state destinate alla Confartigianato di Vercelli perché siano consegnate agli artigiani che devono svolgere le loro attività nelle abitazioni dei Vercellesi - aggiunge una nota del Comune - Invece le mascherine della donazione Vipiana sono state consegnate oggi alla Casa di Riposo di Vercelli".

Intanto, anche sabato prosegue la distribuzione delle mascherine donate da Carlo Olmo alla popolazione.

E, sempre da parte dell'amministrazione comunale, arriva un enorme per la preziosa donazione di mascherine dei commercianti della comunità cinese che hanno mostrato sensibilità e grande collaborazione in questo momento di emergenza.

"Questo generoso gesto di grande amicizia e solidarietà dimostra l'attaccamento e l'appartenenza alla città di Vercelli - dice il sindaco Andrea Corsaro -. Ancora grazie per il prezioso dono a Bar Liberty, Wok Jin Long (Caresanablot), Vercelli Gaming SRL, Amore Nail, Rimai SRL, Bar Autolinee, Parrucchiere di Yuyu, Bar Canada, Sushi Kiko, Imo Sushi Fusion Restaurant, Time Tech Riparazione, Sartoria Fratelli Jiang Peihao, LF SRL, Bar Tuttosport, Gastronomia Cina Exspresso, Fuji Sushi, Gioia Sartoria Cinese, Shun Fa Casalinghi e Shun Fa Moda".