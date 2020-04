Mascherine alla popolazione: ecco dove verranno distribuite domenica

Prosegue anche nella giornata di domenica 5 aprile la distribuzione delle mascherine alla cittadinanza.

I volontari della Protezione Civile si occuperanno di via Cavour, piazza Cavour, via Bava, via Crispi, via s. Ugolina, via Morosone, via Serazzi, via Foa, via Castelnuovo delle Lanze, piazza Massimo d’Azeglio, piazza Palazzo Vecchio, via dei Mercati, via Gioberti, vicolo Leale, via A. Borgogna, piazza Tizzoni, via A. Bodo, via Gattinara di Zubiena, vicolo Bernardino Larghi, vicolo Santa Chiara, via Verdi, via Tommaso di Langosco, via San Michele, via Carluccio Gallardi, via Camillo Leone, vicolo Alciati, vicolo Santa Caterina, via Feliciano di Gattinara, vicolo Pellipari, vicolo Croce di Malta.



Il Gruppo Alpini effettuerà il servizio in via Dante, via Mandelli, via Crispo, via Gobetti, via Ara, via Marsala, via Viotti, via Mameli, vicolo San Salvatore, piazza Risorgimento, via Duchessa Iolanda, piazza Zumaglini, via Veneto Veneto, via III di Savoia, via Dionisotti, via Fratelli Bandiera, via Nigra, via Balbo, via F.lli Laviny, via Ferraris, Piazzetta San Marco.