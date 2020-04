Gattinara, al lavoro per aprire i primi 10 posti letto Covid19

Giornata di sopralluogo e lavori, a Gattinara, dove si è messa in moto la macchina per rendere operativi i primi dieci posti letto per malati covid19 non gravi. Un intervento fortemente voluto dai sindaci del territorio, a partire da Paolo Tiramani (Borgosesia), Daniele Baglione (Gattinara) ed Eraldo Botta (presidente della Provincia e sindaco di Varallo) e sostenuto dalla Fondazione Valsesia.

Da martedì i primi dieci posti letto di Gattinara saranno disponibili per andare ad alleggerire la pressione sugli ospedali di Vercelli, dove vengono ricoverati i casi più gravi, e Borgosesia, che accoglie pazienti di media gravità.

"Siamo riusciti a mettere in atto questa proposta in tempi rapidissimi - è il commento del parlamentare valsesiano Paolo Tiramani -; ora l'Asl sta effettuando altre assunzioni pescando personale dalle liste messe a disposizione della Protezione civile. Il piano di rafforzamento dei servizi di emergenza va avanti anche sul versante medico amministrativo: entro domani dovremmo essere in grado di prestare al Sisp due persone che fanno parte dell'organico del Comune per velocizzare i tempi di risposta relativi alle messe in quarantena".