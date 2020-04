Via Quintino Sella, consegnati i tablet nel collegio trasformato in residenza Covid19

Sono stati consegnati oggi pomeriggio – alla sede della residenza universitaria di via Quintino Sella a Vercelli – 15 tablet che l’Asl VC ha voluto riservare a quanti in questo momento si trovano in tale struttura perché dimessi dall’ospedale, ma ancora positivi al coronavirus e quindi destinati a un periodo di contumacia che diversamente non può essere svolto al proprio domicilio.

La sede di via Quintino Sella è dotata di copertura wi-fi e a ogni tablet sarà legata un’utenza per potersi collegare in autonomia: attualmente sono 8 le persone in quarantena in attesa di poter tornare a casa dopo essere state dimesse dall'ospedale. Alla gestione sanitaria dei paziente pensa l'Asl con il proprio personale e medici tirocinanti coordinati dal risk manager Germano Giordano, mentre la Croce Rossa, con i propri volontari, si occupa delle attività pratiche come la raccolta e la consegna dei sacchi per la biancheria e delle attività di collegamento tra pazienti e famiglie.

La giornata, per chi aspetta di tornare negativo al tampone, è purtroppo... lunga e l'ingresso della tecnologia darà un aiuto a far passare il tempo. “Siamo convinti – ha detto il direttore generale dell’Asl di Vercelli Chiara Serpieri – di quanto sia importante supportare i nostri pazienti con tutti gli accorgimenti che servono. Non solo sul piano organizzativo, ma anche pratico. Grazie alla sinergia con l’Edisu e l’Università del Piemonte Orientale siamo riusciti a creare in questo luogo uno spazio di protezione dedicato. È, dunque, giusto che chi si trova a vivere questo periodo di ulteriore quarantena in tale luogo possa farlo con tutti i confort possibili”.

Un analogo intervento sta per partire a Varallo Sesia: anche in questo caso la struttura potrà ospitare fino a dieci pazienti in fase di remissione. La consegne del tablet è stata anche l'occasione per il primo intervento pubblico di Pietro Presti, direttore della Fondazione Tempia e commissario ad acta nominato per il coronavirus.

“La tecnologia rappresenta per la sanità uno strumento indispensabile - ha detto Presti - Lo è per abbattere le barriere, per semplificare i percorsi organizzativi, in molti casi, grazie alla telemedicina, per far diagnosi e monitoraggio con tempestività a distanza. Questi strumenti consentiranno ai pazienti di poter trascorrere le giornate restando connessi con il mondo, leggendo, guardando le serie preferite”. A emergenza finita torneranno nelle dotazioni dell'Asl.