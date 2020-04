Sogin, 200 tute per ospedale e Protezione civile. E misure speciali a tutela dei lavoratori

Riceviamo e pubblichiamo.

Avendo riscontrato la pronta risposta di Sogin all’iniziativa promossa dai colleghi della FILCTEM – CGIL di Piacenza nel donare materiale di protezione individuale agli operatori sanitari dell’Ospedale di Fiorenzuola impegnati a contrastare l’emergenza dell’epidemia COVID-19, anche la FILCTEM di Vercelli Valsesia, unitamente alla RSU FILCTEM del Sito di Saluggia, si è attivata per cercare di ripetere questa iniziativa verso presidi sanitari del territorio anch’essi in assoluta emergenza proponendolo ai responsabili Sogin.

L’azienda, in primis attraverso il capo Sito di Saluggia supportato validamente da molti colleghi, anche in questo caso ha immediatamente risposto e ha provveduto a recapitare 200 tute monouso: 100 al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea di Vercelli e 100 al coordinamento Provinciale della Protezione Civille.

Valutiamo con estremo piacere questo atto di vicinanza e di solidarietà al territorio, in particolar modo nei confronti di coloro che ora, più che mai, sono in prima linea nel salvaguardare e tutelare tutti noi in questo momento di gravissima difficoltà sanitaria. Sappiamo già di altre pregevoli iniziative messe in campo da Sogin verso il territorio piacentino, una delle realtà più colpite dall’epidemia. Anche colleghi del Sito Eurex, a cui rivolgiamo un grande plauso, vi hanno aderito.

Questa donazione di dispositivi di protezione da parte del Sito Sogin di Saluggia potrebbe essere il primo passo, magari seguito da altri gesti di solidarietà. Nel complimentarci ancora con l’Sogin per quanto fatto ci teniamo a sottolineare come l’azienda abbia messo in campo tutta una serie di misure volte a tutelare il proprio personale: lavoro agile, formazione a distanza, riduzione dell’organico in sito, garantendo nel contempo la completa sicurezza ed operatività dell'impianto, nonché l’assoluta tutela del territorio.

La FILCTEM - CGIL di Vercelli e la RSU di Saluggia riconoscono all’zienda, anche in questo frangente di emergenza, un cambio di passo, rispetto al recente passato, confidano nel proseguimento di questo atteggiamento nel futuro con una costante e fattiva collaborazione.