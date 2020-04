Gattinara, terzo lutto dall'inizio dell'emergenza

Terzo lutto, a Gattinara, dall'inizio dell'emergenza: lo ha comunicato il sindaco Daniele Baglione facendo il punto sulla situazione della città. "I positivi totali sono 16 - ha detto il primo cittadino - e oggi, mercoledì, dobbiamo purtroppo registrare un altro decesso, il terzo dall'inizio dell'emergenza. La notizia della morta di questa persona è arrivata insieme all'esito del tampone, quindi anche la famiglia è stata posta in quarantena".

In città ci sono 13 casi di persone positive: molti sono in ospedale ma per fortuna nessuno in terapia intensiva. In quarantena ci sono 34 persone, parenti stretti o persone venute in contatto con i contagiati



Le situazioni di Lozzolo e Lenta restano invece invariate.