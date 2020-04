Bagnasco: Siamo in guerra, ci vuole una strategia

“Se si pensa di essere in guerra, in guerra la cosa più importante è la strategia. E la strategia, a mio avviso manca”.

Si riferisce a livello nazionale o a livello comunale?“Diciamo che il Covid 19 ha colto tutti impreparati. Ma dal momento che la battaglia, purtroppo, sarà ancora lunga, io dico che occorre attrezzarsi anche a livello comunale. Nessuna polemica, per carità, non è il momento. Occorrono proposte e, ripeto, occorre una strategia per affrontare questa emergenza”.

Chi parla è Gabriele Bagnasco, esponente del Pd, nove anni sindaco di Vercelli; come medico è stato responsabile dei servizio di Igiene e sanità all'Asl.

Il ragionamento di Bagnasco parte dalle mascherine. Che a Vercelli sono distribuite grazie a un privato, Carlo Olmo.

Dice: “In questo io vedo due aspetti, uno positivo e uno no”.

Ci spieghi.

“C'è stato un grande spirito di solidarietà, uno slancio ampiamente condiviso attorno all’iniziativa di un grande benefattore che sta facendo cose fuori dal comune con alpini, protezione civile e volontari; questo slancio va considerato molto positivamente. Ma sembra che sia stato fatto al di fuori di una strategia. Che a mio avviso spetta all'istituzione pubblica. La regia deve essere del Comune, non del privato".

“Insomma – dice ancora Bagnasco - se ci sono benefattori generosi, ben vengano, ma che si faccia una cosa ragionata individuando le necessità e le priorità che vanno programmate sul medio periodo.

Io vedo insomma - prosegue - una regia del Comune affiancato da altri soggetti istituzionali (altri Comuni, Anci, protezione civile, associazioni di volontariato come gli alpini). Sul piano economico e operativo ricordiamoci che il Comune dispone di una sorta di “braccio armato” che in passato ha dimostrato di poter fare cose egregie che è l’azienda farmaceutica".

Ma c'è anche un problema nazionale, sulle mascherine e non solo.

“La prima cosa che andava fatta, a mio avviso, appunto a livello di governo centrale, era il blocco dei prezzi sui generi di prima necessità e quindi anche sulla mascherine. Dovevano essere vendute al prezzo di costo, che mi pare si aggiri sui trenta centesimi. Anche adesso l’acquisto di grosse partite da mettere a disposizione dei cittadini a prezzo di costo potrebbe essere una risposta alla richiesta insoddisfatta dal commercio al dettaglio che tra l’altro è costretto a mettere prezzi di vendita abnormemente maggiorati"

Senta Bagnasco, il Veneto si sta distinguendo isolando i positivi grazie un numero maggiore di tamponi.

“Quando è scoppiata l'emergenza Covid 19 il Piemonte è partito con due laboratori, poi tre per analizzare i tamponi. In Veneto, da subito, ne avevano sette. Un po' dovunque il tempo ha giocato contro: ma adesso, alla luce delle nuove conoscenze e delle esperienze altrui si tratta di recuperare il tempo perduto elaborando nuove strategie più efficaci”.