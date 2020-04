Buoni spesa, Trino è già operativo: ecco le modalità per accedere al servizio

I Comuni si attrezzano per la gestione dei fondi di sostegno alimentare da destinare alle famiglie bisognose. Tra i più rapidi nell'attuazione delle misure annunciate sabato sera dal premier Giuseppe Conte c'è il Comune di Trino che, in queste ore ha messo a disposizione moduli ed elenco delle attività commerciali convenzionate per i buoni. "Martedì mattina - spiega il sindaco, Daniele Pane - la giunta ha provveduto a due variazioni di bilancio d'ugenza: la prima riguardante la maggiore entrata del contributo che riceveremo dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale per un importo pari a circa 43mila euro; la seconda variazione invece ha riguardato l'istituzione di un nuovo capitolo di bilancio che è stato alimentato dei 43mila euro del decreto di cui sopra, ai quali abbiamo aggiunto ulteriori 10mila eurodi fondi comunali per portare la dotazione finanziaria a circa 53mila euro". A seguire è stato predisposto l'avviso pubblico per procedere all’assegnazione dei buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

"A partire da oggi, mercoledì 1 aprile, è disponibile il modello di richiesta sul sito del Comune di Trino, sui social istituzionali del Comune oppure sotto l'atrio municipale - spiega ancora Pane -.I soggetti che potranno beneficiare dei buoni sono le persone che a seguito dalla chiusura delle attività commerciali e produttive e comunque a seguito dell’impossibilità di lavorare, determinata dall’emergenza Covid-19, sono attualmente prive di entrate e di risparmi che consentano loro di soddisfare le necessità alimentari e primarie".

Cho è già seguito dai Servizi Sociali e riceve un sostegno pubblico deve continuare a rivolgersi ai Servizi stessi che valuteranno le eventuali maggiori esigenze determinate dall’emergenza.

"I buoni spesa verranno distribuiti su base settimanale tenuto conto delle disponibilità e del numero delle domande ricevute - spiega Pane -. Le domande dovranno pervenire a mezzo mail all'indirizzo creato specificatamente: buoni.spesa.trino@gmail.com o in busta chiusa da inserie nell'appositio contenitore di raccolta posto sotto l'atrio municipale. Una volta valutata la domanda consegneremo, a partire dal lunedì 6 aprile, direttamente a casa del soggetto beneficiario i buoni spesa di cui avrà diritto. La fornitura sarà con cadenza settimanale".

L'idea è di assegnare una somma pari a 75 euro a settimana per nuclei di una persona con maggiorazione di 25 euro per ogni componente aggiuntivo; ma l'importo potrà subire variazione in rapporto al numero delle domande pervenute.

I buoni potranno essere utilizzati per acquisti nei negozi convenzionati e iscritti nell’elenco pubblicato dal Comune sul proprio sito istituzionale e che verrà comunque pubblicizzato con gli usuali mezzi di comunicazione.