Asl Vercelli, la Regione nomina un coordinatore straordinario per gestire l'emergenza Covid19

Asl di Vercelli: arriva un coordinatore straordinario per l'emergenza Coronavirus. Si tratta di Pietro Presti, direttore della Fondazione Tempia di Biella che – per 60 giorni eventualmente prorogabili – si occuperà in modo particolare di coordinamento delle funzioni distrettuali, di programmazione dell'attività, di monitoraggio dei processi e dei tempi di risposta, dell'attività del Sisp e dell'Unità di continuità assistenziale speciale.

La notizia, che circola da qualche ore, è stata confermata in tarda mattinata da una nota di Alessandro Stecco, presidente della Commissione Sanità della Regione, e del parlamentare Paolo Tiramani che più volte, nei giorni scorsi, aveva sollevato il problema dei “tempi di reazione” troppo lunghi da parte dell'Asl in relazione alla messa in quarantena fiduciaria delle persone venute a contatto con i malati Covid19 e che, insieme ad altri sindaci del territorio, aveva anche pungolato l'Asl sugli aspetti programmatori, chiedendo, ad esempio, un piano relativo al reperimento di posti letto aggiuntivi per i malati.

"L’Asl di Vercelli ha avuto con la nomina del Coordinamento Speciale per il distretto e il territorio, un vero potenziamento per coordinare al meglio il lavoro importantissimo sulla sanità territoriale e la fase pre- e post- ospedaliera dell’emergenza - si legge nella nota -. Il Coordinatore straordinario, Pietro Presti, è un manager dinamico e creativo con forti competenze in sviluppo aziendale, strategia e innovazione. MBA a Ginevra e PhD in Business and Management a Torino, con decennale esperienza e importanti risultati nei settori Sanità e Scienze della vita, oltre ad essere l’attuale DG della Fondazione Tempia, Presti riveste importanti ruoli istituzionali in board nazionali e internazionali nei campi della ricerca e dell’innovazione, oltre che docente in master universitari e relatore a conferenze nazionali e internazionali".

“Sia la fase domiciliare della malattia, quindi pre-ospedaliera, che quella successiva al ricovero dei pazienti in via di guarigione dall’infezione da Coronavirus - commenta il Presidente Alessandro Stecco - sono fasi fondamentali in questa emergenza e sono i luoghi, assieme alla fase ospedaliera, dove sono massimi gli sforzi per fare bene”.

Prosegue Stecco “dopo il gran lavoro in corso per creare posti letto supplementari, ora è la fase in cui è necessario un supporto al necessario forte coordinamento straordinario tra Unità di Crisi, gestione ospedaliera, la medicina del territorio con le neonate USCA e i medici di famiglia. Ottimo quindi aver nominato un coordinatore come il dottor Presti, che ha una grande e riconosciuta capacità organizzativa delle risorse sanitarie, da parte della Direzione Generale dell’ASL in accordo con a Direzione Sanità della Regione”

Secondo l’onorevole Paolo Tiramani: "Finalmente per risolvere i gravosi problemi di coordinamento Sisp e territorio, unità di crisi e Asl hanno individuato un coordinatore che conosce il territorio, di altissimo profilo come il dottor Pietro presti, già conosciuto per il gran lavoro che da anni svolge per Fondazione Edo Tempia, a lui auguriamo buon lavoro e di farsi proattivo verso le amministrazioni locali".

Concludono Stecco e Tiramani: “Auguriamo buon lavoro al dottor Presti e alla Direzione ASL a cui è affiancato pro tempore per ottimizzare al meglio questa delicata fase dell’emergenza, siamo contenti dell’attenzione alle necessità dei cittadini del nostro territorio da parte della Regione”.