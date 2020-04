Deposito in fiamme in un cortile di Balocco

Interventi dei Vigili del Fuoco, nel pomeriggio di mercoledì, per domare un incendio scoppiato all'interno di uno spazio usato come deposito di sgombero, in via Roma, a Balocco.

L'allarme è scattato intorno alle ore 16,30: sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Vercelli che si è occupato di domare le fiamme e mettere in sicurezza il deposito, situato all'interno di un cortile e posto di fronte a un'abitazione.

Sul posto, per gli accertamenti, sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.