Mascherine: ecco dove verranno consegnate giovedì

Prosegue il piano di consegna delle mascherine donate dall'avvocato Carlo Olmo al Comune di Vercelli e destinate alla popolazione.

Il Comune rende noto che giovedì 2 aprile la distribuzione delle mascherine, effettuata per mezzo dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, interesserà largo Giusti, via Derna, via Adua, piazza Degli Alpini, via Bengasi, via Tobruk, via Tripoli, via Rodi, via Marco Polo (da civico 1 a civico 39 e da civico 2 a civico 44), via Cirene, via Bernadir (da civico 1 a civico 43 e da civico 2 a civico 62), via Malinverni, via Rossaro, via Padre Mannes, via Massaua (da civico 1 a civico 47 e da civico 2 a civico 76).

I volontari del Gruppo Alpini, invece, passeranno in via Frejus, via Guilla, via Pontinia, via Cervino, via Ivrea, via Pisa, via Salvo D’Acquisto, via Gran Paradiso, via Viviani, via IV Novembre, via Treves, via Mastallone, via Sermenza, via Cervo, via Cassini, via Elvo e via Noè.