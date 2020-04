Dai Vigili del Fuoco: "Grazie di cuore a Carlo Olmo"

Le mascherine FFP2 sono dispositivi di protezione individuale indispensabili per poter svolgere in sicurezza il servizio tecnico urgente da parte dei soccorritori e pertanto il gesto dell’avvocato Olmo assume, in questo momento di estrema difficoltà per la nostra comunità, un chiaro segno di vicinanza e di affetto nei confronti dell’operato di tutti i vigili del fuoco.