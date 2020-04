Cavour e Lanino: incontro con la ministra Lucia Azzolina

Un evento importantissimo per l’Istituto di Istruzione Superiore Cavour: nella mattinata del 31 Marzo: la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha fatto visita alla nostra scuola virtuale, allestita in periodo di emergenza Covid-19 su piattaforma digitale, dandoci l’opportunità di dialogare con lei tramite una videoconferenza.

Accolta in piattaforma dal dirigente scolastico Paolo Massara, la ministra ha incontrato online una rappresentanza di allievi delle classi quinte degli istituti Cavour e Lanino che hanno potuto avere alcune risposte anche sulla temuta Maturità 2020.

La ministra, pur non potendo offrire anticipazioni su provvedimenti ancora in corso di emanazione, ha fornito indicazioni generali sull’esame e comunicato che gli aggiornamenti sugli aspetti tecnici saranno forniti, a breve, a tutta la comunità scolastica.

A seguito di alcune domande da parte degli alunni, riguardanti cosa avrebbe fatto lei, in veste di insegnante, in questa situazione di emergenza, ha risposto che, se stesse ancora insegnando, avrebbe agito come sta facendo ora da Ministra, cercando di assicurare ai ragazzi una relazione educativa effettiva anche in frangenti difficili.

Soffermandosi sugli aspetti didattici, ha affermato che i professori conoscono bene i loro allievi e sanno come valutarli.

La ministra ha rassicurato, inoltre, tutti i presenti, confermando che l’esame di maturità 2020 avrà lo stesso valore degli esami svolti negli anni precedenti e che si terrà conto della grave situazione che sta vivendo il nostro Paese in questo periodo.

Lucia Azzolina ha poi proseguito la sua visita sulla piattaforma Teams di Istituto assistendo a due video-lezioni di classi del settore tecnico e del settore professionale.

Grande la soddisfazione per l’incontro, reso possibile dalla perizia dello staff tecnico di Istituto che, in pochi giorni, è riuscito a mettere a sistema una piattaforma online in cui si ritrovano quotidianamente studenti, docenti e personale ATA.

Vanessa dichiara: “Grazie alla nostra scuola abbiamo avuto la possibilità di incontrare la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. In videochiamata abbiamo avuto dei chiarimenti, specialmente sulla didattica a distanza e ben presto saremo informati sulle novità che riguardano l’esame di maturità. Nel frattempo la ringraziamo per la sua disponibilità e per la sua pazienza”.

Lucrezia afferma inoltre: “È stato un onore poter interagire con lei e la ringraziamo per averci rassicurato sul nostro futuro esame. In attesa di nuovi aggiornamenti, seguiamo il messaggio che ha trasmesso: -Studiate non per il voto, ma per la vita. L’Italia ha bisogno di persone formate!“.