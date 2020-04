Tante piccole donazioni possono fare grandi cose

Da giorni i nostri studenti- Istituto Superiore “Lagrangia” - ci chiedevano di trovare un modo, come scuola, per attivare una raccolta di fondi da destinare a quanti stanno lottando per garantire supporto, sostegno, cure necessarie e assistenza a coloro che, in questo momento così tragico e strano, stanno soffrendo più di noi.

Il nostro Dirigente si è attivato per poter accogliere la richiesta degli studenti e, nel frattempo, anche di molti docenti che si sono stretti intorno a questa proposta di supporto solidale. È nato, così, il crowdfunding che va sotto la nostra egida e a cui è possibile accedere attraverso questo link.

https://www.<wbr></wbr>gofundme.com/f/iis-lagrangia-<wbr></wbr>sostegno-emergenza-covid19?<wbr></wbr>utm_source=whatsapp&utm_<wbr></wbr>medium=chat&utm_campaign=p_cf+<wbr></wbr>share-flow-1



Siamo consapevoli che tante piccole donazioni da parte di molti possono fare grandi cose e far fronte alle necessità costanti di dispositivi di protezione per chi lavora in ospedale, case di riposo e, in generale, per chi è tutti giorni a contatto stretto con malati e anziani.

La nostra sarà solo una goccia nell’oceano delle necessità, ma è anche il nostro modo, da casa dove siamo costretti, per essere al fianco di coloro che ogni giorno lavorano con grandi sacrifici per il contenimento della diffusione dell’infezione.

Sarà nostra cura, al termine del periodo di raccolta fondi, in stretto contatto con la Protezione Civile di Vercelli, individuare quali materiali possono essere più utili e quale struttura in quel momento si trova in maggiore difficoltà.