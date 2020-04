Emergenza alimentare: Comune per Comune ecco quanto arriverà nel vercellese

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'ordinanza del capo della Protezione Civile relativa alla ripartizione del fondo straordinario per gli aiuti alimentari. Fondi aggiuntivi - rispetto all'anticipazione del fondo di solidarietà – che i Comuni dovranno utilizzare per fornire generi alimentari a coloro che in queste settimane sono in grave difficoltà economica. L'ordinanza precisa infatti che le risorse sono destinate a: buoni spesa utilizzabili per acquisto di generi alimentari e generi alimentari e prodotti di prima necessità. I prodotti potranno essere distribuiti con la collaborazione degli enti e delle associazioni del terzo settore.

Ecco, Comune per Comune, ciò che arriverà nelle casse di paesi e città del vercellese: i fondi sono stati ripartiti sulla base della popolazione.

Alagna Valsesia (708 abitanti) 3.753,51 euro

Albano (321) 2.302,10

Alice Castello (2.580) 16.935,91

Alto Sermenza (157) 904,50

Arborio (862) 5.463,09

Asigliano (1.442) 8.277,55

Balmuccia (112) 750,28

Balocco (227) 1.291,78

Bianzè (1.916) 11.116,65

Boccioleto (178) 1.122,97

Borgo d'Ale (2.341) 15.675,78

Borgosesia (12.571) 66.645,96

Borgo Vercelli (2.250) 11.928,52

Buronzo (863) 4.575,25

Campertogno (235) 1.397,45

Carcoforo (76) 600,00

Caresana (1.059) 6.715,03

Caresanablot (1.123) 5.953,66

Carisio (806) 4.932,54

Casanova Elvo (223) 1.490,50

Cellio con Breia (981) 5.200,83

Cervatto (58) 600,00

Cigliano (4.426) 23.914,45

Civiasco (254) 1.521,64

Collobiano (88) 600

Costanzana (757) 4.013,28

Cravagliana (250) 1.325,39

Crescentino (7.786) 49.628,59

Crova (411) 2.757,70

Desana (1.064) 5.640,86

Fobello (192) 1.365,74

Fontanetto Po (1.103) 6.978,78

Formigliana (504) 2.961,41

Gattinara (7.825) 41.994,75

Ghislarengo (857) 6.323,74

Greggio (349) 2.390,15

Guardabosone (338) 1.791,93

Lamporo (508) 3.731,62

Lenta (833) 4.416,20

Lignana (557) 3.140,37

Livorno Ferraris (4.334) 25.221,77

Lozzolo (824) 4.822,29

Mollia (98) 600,00

Moncrivello (1.395) 8.942,09

Motta de'Conti (763) 4.718,21

Olcenengo (782) 4.983,99

Oldenico (219) 1.161,04

Palazzolo (1.187) 6.292,96

Pertengo (296) 1.691,76

Pezzana (1.292) 7.080,28

Pila (138) 731,62

Piode (180) 1.211,80

Postua (578) 3.079,58

Prarolo (726) 3.969,33

Quarona (4.001) 21.211,56

Quinto (399) 2.115,32

Rassa (64) 600,00

Rimella (135) 715,71

Rive (447) 2.813,06

Roasio (2.336) 14.138,11

Ronsecco (567) 3.658,85

Rossa (178) 984,00

Rovasenda (929) 5.033,72

Salasco (225) 1.720,34

Sali (105) 600,00

Saluggia (3.916) 20.790,18

San Germano (1.544) 9.881,08

San Giacomo (294) 1.690,79

Santhià (8.468) 45.489,35

Scopa (391) 2.226,63

Scopello (362) 1.919,17

Serravalle Sesia (4.891) 27.153,13

Stroppiana (1.194) 6.430,51

Tricerro (694) 3.802,44

Trino (7.029) 43.099,62

Tronzano (3.454) 19.412,88

Valduggia (1.959) 10.385,76

Varallo (7.139) 37.847,87

Vercelli (46.035) 244.057,50

Villarboit (427) 2.678,75

Villata (1.564) 8.291,65

Vocca (161) 855,86