"Covid19: nel vercellese ancora una cinquantina di posti letto"

"I prossimi giorni saranno cruciali: in provincia di Vercelli il numero di posti letto per i malati Covid si assottiglia perché le degenze sono lunghe e occorre mettere subito a punto una strategia per evitare di farsi trovare impreparati". A sollevare la questione, a nome di vari sindaci del territorio, è Paolo Tiramani, primo cittadino di Borgosesia e parlamentare.

"Se il trend dei ricoveri non diminuisce - dice Tiramani parlando ai concittadini nel corso dei quotidiani aggiornamenti sull'emergenza - rischiamo di trovarci in difficoltà. Ho già posto il tema all'Asl e oggi, lunedì 30 marzo, la questione verrà affrontata con il presidente della commissione regionale Sanità, Alessandro Stecco. L'ospedale di Vercelli è attualmente dotato di 135 posti per pazienti Covid e quello di Borgosesia, dopo l'apertura del terzo reparto per i positivi, ne ha 70. A Vercelli vengono seguiti i casi più gravi, compresi quelli della Valsesia, così come a Borgosesia vengono ricoverate persone provenienti da tutta la provincia. Attualmente, i posti ancora disponibili nei due ospedali sono una cinquantina".

Per questo Tiramani chiede che l'Asl prenda subito in esame la proposta di attivare posti di media intensità anche negli ex ospedali di Gattinara e Varallo, "strutture ancora attive come poliambulatori e, nel caso di Gattinara, anche utilizzate per degenze notturne".

Tiramani ne parlerà oggi con Stecco per coinvolgere direttamente la Regione; intanto per i malati in via di guarigione, l'Asl ha aperto un punto di degenza nel collegio universitario di via Quintino Sella a Vercelli, dove i pazienti vengono seguiti da personale sanitario del Sant'Andrea mentre i volontari della Croce Rossa svolgono attività pratiche di supporto.