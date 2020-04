Nasce Personal Manager della Salute: lo spiega Marcella Borsani, la presidente di Fab SMS

Al fine di rendere sempre più completi i servizi offerti agli oltre 36 mila Assistiti, a partire dal 2020 Fab SMS mette a loro disposizione una figura dedicata, il Personal Manager della Salute. Di che cosa si tratta? Lo abbiamo chiesto a Marcella Borsani, la presidente di Fab SMS.

Presidente, in che cosa consiste l’impegno di Fab SMS?

“Fab SMS è una Società di Mutuo Soccorso che, dal 2007, si occupa dell’erogazione di prestazioni socio-sanitarie e assistenziali. Fab SMS opera nel campo della sanità integrativa ed eroga prestazioni con l’obiettivo di favorire il benessere dei propri assistiti, concentrando lo sviluppo delle stesse su cinque pilastri: alimentazione, movimento, prevenzione, cura e assistenza. I Piani Mutualistici di Fab SMS sono promossi da autorevoli Soci Sostenitori, veri e propri partner che ci affiancano in tutte le attività legate all’erogazione delle prestazioni”

Quali sono i vantaggi di sottoscrivere un Piano Mutualistico con Fab SMS?

“Significa poter disporre di una serie di servizi e vantaggi: prestazioni senza liste di attesa nelle strutture convenzionate e non, per scegliere liberamente dove e da chi farsi curare; sostegno per le proprie spese sanitarie; un network di oltre 15 mila Centri Convenzionati con prestazioni a condizioni economiche vantaggiose; un’Area Riservata a propria disposizione e molto altro ancora.

A tutto questo, a partire da quest’anno, si aggiunge l’assistenza di un Personal Manager della Salute, un vero e proprio alleato del benessere, sempre al fianco dei nostri Assistiti”.

Chi è il Personal Manager della Salute?

“Il Personal Manager della Salute è il punto di riferimento degli Assistiti all’interno del mondo Fab SMS, una persona di fiducia che li assiste ogni volta che ne hanno bisogno. Nei giorni successivi alla sottoscrizione del Piano Mutualistico, il Personal Manager della Salute chiama l’Assistito per presentarsi, conoscerlo meglio e fornirgli una panoramica su tutti i vantaggi dell’offerta che ha scelto. Inoltre, è sempre a disposizione degli Assistiti al numero verde 800192798, in caso di dubbi o domande in merito al Piano Mutualistico. Infine, questa nuova figura ha anche un ruolo proattivo: conoscendo gli Assistiti, sarà lui a proporre percorsi su misura sulla base di quanto previsto dai loro Piani Mutualistici”.

Dove è possibile sottoscrivere uno dei vostri Piani Mutualistici?

“Il nostro principale Socio Sostenitore è il Gruppo Cassa di Risparmio di Asti, che propone i Programmi Benessere Salutissima, cioè i nostri Piani Mutualistici, presso gli sportelli delle filiali di Banca di Asti e Biver Banca, all’interno della Carta dei Servizi della Famiglia.”

